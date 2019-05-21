Ford создал спецверсию внедорожника Explorer для полиции

Компания Ford создала на базе внедорожника Explorer "универсальный перехватчик" для полиции. Предполагается, что Ford выпустит 8 тыс. таких машин, при этом около тысячи из них будут оснащены гибридными двигателями, пишет агентство "ТАСС".

Спецверсия, получившая название 2020 Ford Police Interceptor Utility, и серийная модель только внешне похожи, а оснащение у них разное. Так, на полицейской машине установлен двигатель мощностью 318 л.с. и объемом 3,3 л, усилена тормозная система, применены колеса большего диаметра, модернизирована трансмиссия, а рама стала тяжелее на 80 кг для того, чтобы выдерживать столкновения на скорости до 120 км/ч.

В салоне предусмотрено место для установки не одного, а двух портативных компьютеров, а на приборную панель вынесены средства управления специальной сигнализацией и сиреной.

Стоимость новой машины не приводится, но, по оценкам портала Cnet.com, она может оказаться примерно на 3,5 тыс. дороже дороже сериной версии. Однако за счет более экономичного двигателя полицейские управления смогут экономить на топливе, и в течение года эти дополнительные расходы на новую машину окупятся. По оценкам экспертов, по итогам испытаний, прошедших в полицейском управлении штата Мичиган, новый авто превосходит по маневренности предыдущие модели.

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