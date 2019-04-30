Nissan Murano стал доступнее в России

Компания Nissan снизила цены на флагманский кроссовер Nissan Murano, который стал доступнее на 286 – 456 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Как сообщает пресс-служба японской марки, при сдаче предыдущего автомобиля по программе трейд-ин предоставляется выгода в размере 100 тыс. рублей. Для клиентов участников программы «В кругу Nissan» при сдаче автомобиля Nissan в трейд-ин также предоставляется дополнительная выгода в размере 100 тыс. рублей. Таким образом, цена базовой комплектации MID может составить всего 2 млн 099 тыс. рублей. Цена автомобиля в аналогичной комплектации без учета специальных предложений составит 2 млн 299 тыс. рублей. Кроме того, для всех комплектаций автомобиля доступна уникальная кредитная программа 0,1% на 2 года.

Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano в размере 456 тыс. рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, в результате разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 тыс. рублей.

Nissan Murano предлагается с двумя вариантами силовых установок: бензиновым 3,5-литровым двигателем (249 л.с./325 Нм) или с гибридным силовым агрегатом, сочетающим 2,5-литровый бензиновый двигатель с компрессором и электромотором мощностью 254 л.с. Флагманский кроссовер Nissan оснащается трансмиссией X-Tronic. Для всех комплектаций доступна система интеллектуального полного привода Nissan All Mode 4X4-i. Для стартовой комплектации MID возможен вариант исполнения с приводом только на передние колеса.

Напомним, флагманский кроссовер Nissan Murano производится для российского рынка на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Автомобиль представлен в четырех комплектациях: MID, HIGH, HIGH+ и TOP. Уже начальная комплектация MID включает в себя широкий перечень опций, таких как полностью светодиодная головная оптика и задние фонари, система бесключевого доступа I-Key и запуск двигателя кнопкой, дистанционный запуск двигателя, сиденья Zero Gravity с кожаной отделкой для переднего и заднего ряда сидений, электропривод водительского и пассажирского сидений, 2-х зонный климат-контроль, система контроля давления в шинах TPMS, электроприводы складывания зеркал, раскладывания задних сидений и открытия двери багажника.

В комплектации HIGH дополнительно доступны подогрев задних сидений и рулевого колеса, аудиосистема премиум-класса BOSE с 11 колонками и сабвуфером, навигационная система, а также функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой. Комплектация HIGH+ отличается наличием вентиляции передних сидений, а также системой доступа Intelligent Key с памятью настроек сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида.

Максимальная комплектация TOP включает в себя развлекательную мультимедийную систему для пассажиров заднего ряда и панорамную крышу. Автомобиль в данной комплектации доступен на выбор с бензиновым мотором или с гибридным силовым агрегатом.

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