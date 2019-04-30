Новый KIA ProCeed стартует на российском рынке

Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи ProCeed с оригинальным кузовом shooting brake. В России новый флагман семейства Ceed будет предлагаться только в двух версиях – GT Line и топовой GT стоимостью 1 млн 519 тыс. 900 рублей и 1 млн 999 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба корейской марки.

ProCeed GT Line с двигателем 1,4T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (140 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 9,4 с, а его комбинированный расход топлива составляет 6,1 л / 100 км. Максимально оснащенная версия Pro Ceed GT получила еще более мощный двигатель 1,6 T-GDI (200 л.с.). Разгон до 100 км/ч у ProCeed GT занимает 7,5 с, расход топлива в комбинированном цикле – 7,0 л / 100 км. Обе версии оснащаются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями, имеют привод на передние колеса. Вне зависимости от комплектации предусмотрена система выбора режимов движения Drive Mode Select и возможность ручного переключения передач при помощи подрулевых лепестков.

KIA ProСeed имеет ряд технических отличий от родственных моделей. Общими кузовными панелями являются только передние крылья и капот, а также фары головного света. При единой колесной базе 2650 мм габаритная длина ProCeed составляет 4605 мм – у Ceed SW она равна 4600 мм. ProCeed, высота которого равна 1437 мм, заметно ниже Ceed SW (1475 мм). После проведения традиционной для KIA адаптации для российских условий эксплуатации дорожный просвет родственных моделей сделан равным и составляет 150 мм, что больше чем у европейских версий, соответственно на 10 и 15 мм.

В оснащение версии GT Line входят 6 подушек безопасности, системы ABS и VSM, ассистенты экстренного торможения (BAS) и старта на подъеме (НАС), бесключевой доступ smart key и запуск/остановка двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз (ЕРВ), датчик света и система контроля давления в шинах TPMS, полностью светодиодные фары и задние фонари, боковые зеркала с электроприводом, сиденья с эксклюзивной комбинацией текстиля и экокожи, а также пакет «Теплые опции», включающий подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателей, а также электрообогрев всей площади лобового стекла и дополнительный электрический отопитель салона.

На ProCeed устанавливается мультифункциональное спортивное (с усеченной формой обода) рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету. В распоряжении пассажиров второго ряда – центральный подлокотник с подстаканниками. Автомобиль получил тонировку стекол задних дверей и задней части салона.

В этой версии ProCeed предусмотрено оснащение круиз-контролем, датчиком дождя, камерой заднего вида и задними датчиками парковки. Дополнительный комфорт создают раздельный климат-контроль и система предотвращения запотевания лобового стекла. Интерьер имеет фирменную отделку GT Line. Мультимедийная система имеет сенсорный экран 7”, модуль Bluetooth, поддерживает Apple Car Play и Android Auto. Автомобили Pro Ceed GT Line комплектуются легкосплавными дисками размерности 17” с шинами Michelin Primacy 3225/45 R17.

Внешне наиболее мощная версия Pro Ceed GT отличается 18-дюймовыми дисками оригинального дизайна со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4225/40 R18 (вместо запасного колеса предлагается ремонтный комплект). Вместо противотуманных фар в переднем бампере размещены хромированные вертикальные перегородки, в крыше установлен люк с электроприводом.

ProCeed GT имеет оригинальные спортивные кресла с комбинированной отделкой из натуральной кожи и замши. Сиденье водителя оснащено электрорегулировкой положения и поясничного подпора с функцией памяти настроек. Приборная панель Supervision выполнена на основе цветной TFT-матрицы с диагональю 4,2”. Для сидений второго ряда предусмотрена система складывания в пропорции 40/20/40, дающая больше возможностей трансформации салона. В багажнике имеется сетка и напольная система направляющих для фиксации багажа. Дверь багажного отсека оснащена электроприводом с интеллектуальной системой открывания.

ProCeed GT дополнительно оснащается передними парковочными датчиками, системой контроля слепых зон (BSD) и ассистентом выезда с парковки задним ходом (RCCW). Также в этой версии предусмотрено наличие наиболее современных систем помощи водителю из комплекса высокотехнологичных решений Drive Wise. В их число входят система удержания в полосе LFA (соответствующая 2 уровню систем автопилотирования), интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC), ассистент управления дальним светом (HBA), интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), система распознавания дорожных знаков (SLIF), автоматическая система экстренного торможения (FCA) и система распознавания усталости водителя (DAW).

Кроме того, ProCeed GT оснащается модулем беспроводной зарядки мобильного телефона. Устанавливается навигационная система с дисплеем 8'', поддержкой Android Auto и Apple Car Play и возможностью получения информации о дорожной обстановке в режиме реального времени. Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками, использующая технологию обработки цифрового сигнала ClariFi.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».