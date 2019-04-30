Opel/Vauxhall Corsa в марте показала наибольший рост спроса в Европе

Компактный хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa по итогам марта показала наибольший рост спроса в десятке самых популярных моделей в Европе. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, больше всего продажи модели увеличились в Великобритании, Германии и Франции. При этом объемы реализации модели Corsa практически сопоставимы с Volkswagen Polo, который сменил поколение лишь около года назад.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 46364 реализованных машины (-14%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 7% до 39744 автомобиля. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 31613 единиц, что на 2% ниже показателя годичной давности. Далее идет Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановили свой выбор 30926 европейских покупателей (+14%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Ford Fiesta, разошедшаяся тиражом 30272 экземпляра (-24%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Ford Focus (29521 шт., +6%), Nissan Qashqai (29365 шт., -16%), Renault Captur (27675 шт., +4%), Peugeot 208 (26328 шт., -9%) и Toyota Yaris (25779 шт., +6%).

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