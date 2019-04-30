Renault выпустит дешевый седан меньше «Логана»

Компания Renault намерена возродить проект маленького седана на базе хэтчбека Kwid для индийского рынка. Такая модель может появиться в линейке марки в ближайшее время. По своим размерам новинка окажется меньше «Логана», пишет портал Motor.ru.

По предварительной информации, седан будет построен на платформе CMF-A, как и хэтчбек Kwid. Длина машины не превысит четырех метров – нынешний Logan в длину насчитывает 4359 мм. От «Квида» новинка унаследует и моторную гамму: это бензиновые трехцилиндровые «атмосферники» мощностью 54 и 68 л.с., совмещенные с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» (для старшего мотора).

Сейчас в Индии Renault продает четыре модели. Самая доступная – Kwid – стоит от 271,5 тыс. рупий или около 250 тыс. рублей по текущему курсу. Также в линейке есть минивэн Lodgy, кроссоверы Captur и Duster. Logan первого поколения, который в Индии известен под именем Mahindra Verito, стоит 733 тыс. 374 рупий (677 тыс. рублей). В России Renault Logan можно купить за 564 тыс. рублей.

Между тем компания Renault показала концепт-кар Kangoo Z.E., который дает представление о том, как будет выглядеть серийный автомобиль следующего поколения. Ожидается, что на конвейере подобная машина появится к 2020 году. Дизайн прототипа Kangoo выполнен в новом фирменном стиле французской марки. Автомобиль получил иные фары и фонари, которые сделаны в едином С-образном дизайне, а также светящуюся светодиодную полоску, проходящую через весь передок и обрамляющую логотип Renault. Такой же элемент можно увидеть и в задней части кузова фургона.

Информации о технической начинке электрокара нет. Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа. Запас хода автомобиля составляет около 270 км. Модель нового поколения планируется производить на заводе во французском Мобёже. За последние пять лет производитель вложил в эту площадку около 500 тыс. евро. Нынешний Kangoo Z.E. продается и в России по цене от 2,6 млн рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».