FAW объявила о спецпредложении на покупку кроссовера Besturn X80 в апреле

Компания FAW объявляет о дополнительном снижении цены на кроссовер Besturn X80, выгода при покупке которого с 1 апреля 2019 года может составить до 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Так, участникам акции Trade In предоставляется скидка в размере 100 тыс. руб. при сдаче автомобилей FAW и 50 тыс. руб. - машин любых других марок. Кроме того, акция FAW Finance позволяет приобрести автомобиль 2018 года в кредит без привязки к конкретному банку со скидкой в 50 тыс. руб. Одновременно действует специальная скидка на машины 2018 года в размере 50 тыс. руб.

Отмечается, что в том числе и за счет подобных акций FAW в нынешнем году планирует реализовать в РФ около 2 тыс. новых машин, что позволит увеличить продажи в 1,5 раза. Достижению такого результата должно способствовать и расширение модельного ряда. К примеру, во второй половине текущего года компания планирует вывести на российский рынок новый компактный городской кроссовер FAW Besturn X40, на который недавно было получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2019 года в нашей стране было реализовано 218 новых автомобилей FAW, что на 18% ниже результата годичной давности. Но при этом в марте продажи китайской марки составили 131 экземпляр, показав рост на 17%.

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