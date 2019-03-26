Бренду Aurus в Европе отказались дать «зеленую улицу»

В Бюро по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) возникла заминка с регистрацией патентной заявки российской марки Aurus, поскольку сразу три известных мировых бренда - Toyota, Lamborghini и Michelin - высказали свои протесты по этому поводу.

Как выяснили «Известия», представители этих брендов считают, что Aurus сходно по звучанию и написанию с названиями их моделей. Речь идет о названиях Toyota Auris, Lamborghini Urus, Michelin Taurus. Интересно, что в последнем случае - с Taurus - вопрос даже не в названии автомобиля, здесь просто говорится о линейке автомобильных покрышек. В качестве аргумента «за» регистрацию Аurus можно принять то, что ведь эти три модели с похожим звучанием и написанием когда-то регистрацию пройти умудрились. В качестве аргумента «против» - эксперты называют то, что Toyota, Lamborghini и Michelin - бренды с историей, а Aurus - слишком молод, чтобы тягаться с ними на мировом уровне.

Любопытно, что Aurus без особых проблем уже прошел регистрацию в ряде европейских стран – по информации «Известий», в январе 2019 года бренд Aurus уже был зарегистрирован патентным ведомством Benelux, которое объединяет три страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. В марте 2019 года был он зарегистрирован в Латвии и Литве.

Чем закончится данное противостояние, чьи юристы окажутся сильнее в тонкостях международного права и патентоведения - большой вопрос. Либо российскому бренду придется ограничиться теми европейскими рынками, с которыми уже есть договоренности и подписаны необходимые соглашения, либо - персонально для Европы придется проводить ребрендинг и придумывать линейке моделей новое имя.

На данный момент известно, что разработчик проекта - НАМИ - намерен защищать всеми законными способами бренд Aurus. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в Минпромторге.

«Процедура регистрации стандартная и осуществляется в соответствии с установленными национальными патентными ведомствами правилами и нормами, - сказали «Известиям» в пресс-службе НАМИ. - Данные регистрационные процедуры предусматривают возможность оспаривания регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Это общемировая практика в сфере интеллектуальной собственности».

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