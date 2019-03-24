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25.03.19 Прочитали 1550 раз

Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86

Toyota GT86

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 350 автомобилей Toyota GT86, произведенных с 9 апреля 2012-го по 18 апреля 2013 года. Причина отзыва заключается в том, что из-за конструктивных особенностей клапанного механизма двигателя может возникнуть чрезмерное напряжение, превышающее расчетное, сообщает пресс-служба Росстандарта. Из-за естественного разброса характеристик материала клапанных пружин прочность пружин клапанного механизма двигателя может снижаться. Это в свою очередь может привести к поломке клапанной пружины. При возникновении такой ситуации возможна остановка двигателя на ходу и невозможность запуска двигателя, что повышает риск возникновения аварийной ситуации. На автомобилях будет выполнена замена клапанных пружин на модернизированные. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 802 автомобилей Toyota Prius, произведенных с 7 мая 2009-го по 29 января 2014 года. Причиной отзыва стало то, что транспортные средства были спроектированы таким образом, чтобы в случае возникновения определенных ошибок гибридной системы, автомобиль входил в аварийный режим. Однако было выявлено, что в редких случаях существует вероятность того, что автомобиль не может войти в аварийный режим, как предполагалось. В случае возникновения такой ситуации автомобиль может потерять мощность и заглохнуть. Несмотря на то, что рулевое управление с усилителем, и тормозная система остаются работоспособными, включение двигателя во время движения на большой скорости может повысить риск возникновения аварии. На автомобилях должно быть выполнено обновление программного обеспечения распределения питания.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв toyota toyota gt86

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