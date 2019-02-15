KIA ProCeed появится в России во втором квартале 2019 года

Новое поколение ProCeed с пятидверным кузовом “shooting brake” получило одобрение типа транспортного средства в России. Продажи стартуют в России во втором квартале 2019 года. Подробности о комплектациях и ценах новой модели на российском рынке будут представлены ближе к дате начала продаж, сообщает пресс-служба корейской марки.

На российском рынке KIA ProCeed будет представлен с двумя вариантами турбонаддувных бензиновых двигателей: 1.4T-GDI (140 л. с.) и 1.6T-GDI (200 л. с.). Обе версии оснащены 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

ProCeed имеет полностью независимую подвеску (спереди стойки Макферсон, сзади – многорычажную). При этом ее геометрия и настройки изменены относительно остальных версий Ceed. Шасси разрабатывалось и настраивалось под руководством Альберта Бирманна.

Напомним, мировая премьера абсолютно нового ProCeed состоялась в сентябре 2018 года на международном автосалоне в Париже. Решение о продаже хэтчбека Ceed в версии GT пока не принято. В настоящий момент выводить эту модель на российский рынок не планируется.

Новый KIA ProCeed является преемником трехдверного хэтчбека pro_cee’d и является воплощением в серийную модель концепт-кара Proceed Concept. Разработка дизайна и конструкции была полностью выполнена в Европе, здесь же осуществлялась и доводка модели. Новинка имеет перекликающиеся со спортивными купе мотивы в дизайне, ProCeed ниже и длиннее хэтчбека и универсала Ceed. Общими с другими версиями Ceed остались только капот и передние крылья, все остальные кузовные панели – оригинальные. Уникален дизайн переднего бампера. Больший угол наклона имеют и лобовое стекло, и стекло двери багажного отсека. За счет того, что фонари практически полностью протянулись по ширине этой двери – формируется оригинальная световая подпись.

Что касается интерьера ProCeed, в его отделке в значительной степени использованы мягкие материалы «soft touch». Семидюймовый безрамочный экран информационно-развлекательной системы расположен по центру передней панели, под ним разместились блоки управления аудиосистемой и климат контролем.



Остается добавить, что новый ProCeed выпускается на заводе KIA в словацкой Жилине параллельно с другими моделями нового поколения семейства – пятидверным хэтчбеком Ceed и универсалом Ceed Sportswagon.