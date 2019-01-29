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29.01.19 Прочитали 605 раз

Renault отзывает в России более 3,6 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Renault Logan 2018

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 3622 автомобилей Renault Sandero, Logan и Dokker, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Рено Россия» проинформируют владельцев автомобилей Renault Sandero, Logan и Dokker, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведена замена водительской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, в том числе в новой серии Stepway City. С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получили автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.). Кроме того, компания Renault Россия представила фургон Dokker Stepway, который появится в продаже в первой половине 2019 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв renault renault logan renault sandero renault dokker

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