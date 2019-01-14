KIA объявила цены на универсал Ceed SW нового поколения

Российские дилеры KIA с 28 января начнут продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) нового, третьего поколения. Автомобиль будет предлагаться в 9 комплектациях по цене от 1 млн 084 тыс. 900 рублей до 1 млн 624 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Новый универсал KIA обладает самым большим (625 л) объемом багажного отсека в своем сегменте, а список предлагаемых для Ceed SW опций и систем практически не уступает пятидверному хэтчбеку Ceed. Производство KIA Ceed SW третьего поколения в российской спецификации осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде.

Линейка бензиновых двигателей, предусмотренных для KIA Ceed SW нового поколения, включает 1,4-литровый силовой агрегат Kappa (100 л. с., 134 Н*м, в сочетании с 6МКП), 1,6 MPI Gamma (128 л. с., 154,6 Н*м, в сочетании с 6МКП или 6АКП) и новый 1,4 T-GDI Kappa с турбонаддувом (140 л. с., 242 Н*м, в сочетании с преселективной трансмиссией 7DCT).

Стоимость наиболее доступной комплектации Ceed SW Classic 1,4 6MT составит 1 млн 084 тыс. 900 рублей. Цена на новый универсал в комплектации Comfort: 1 млн 114 тыс. 900 рублей (с двигателем 1,6 6МТ) или 1 млн 154 тыс. 900 рублей (в версии 1,6 6АТ). Комплектация Luxe, доступная в версиях 1,6 6АТ или 1,4T-GDI 7DCT, будет предлагаться по цене 1 млн 204 тыс. 900 рублей и 1 млн 284 тыс. 900 рублей соответственно.

В комплектации Prestige, имеющей аналогичные Luxe сочетания двигателя и трансмиссии, цена нового Ceed SW составит 1 млн 264 тыс. 900 рублей (1,6 6АТ) и 1 млн 344 тыс. 900 рублей (1,4T-GDI 7DCT). Комплектацию Premium клиенты смогут приобрести за 1 млн 484 тыс. 900 рублей, в этой версии универсал комплектуется полностью светодиодными фарами. В максимальную комплектацию Premium+ стоимостью 1 млн 624 тыс. 900 рублей входят расширенный комплекс Drive Wise, а также система дистанционного открытия двери багажника.