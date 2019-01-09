АВТОВАЗ в 2018 году увеличил продажи автомобилей LADA на 16%

АВТОВАЗ в 2018 реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период, по внутренней оценке компании, составила 20%, а результат продаж LADA является лучшим за последние 7 лет. В декабре российские дилеры LADA продали 35407 машин (+8,7%), что стало лучшим результатом месячных продаж за последние 4 года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в 2018 году впервые стала LADA Vesta, чья реализация выросла на 40% и составила 108364 автомобиля, включая 43282 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Второй результат показала LADA Granta – 106325 проданных машин (+13%). Как отмечается, семейство LADA Granta в прошлом году было полностью обновлено и привлекло в дилерские центры LADA новых клиентов.

Продажи кроссовера LADA XRAY, которые недавно были укреплены запуском внедорожной модификации XRAY Cross, составили 34807 штук (+4,5%). Пассажирские универсалы и коммерческие фургоны LADA Largus в прошлом году нашли 53691 автомобиля (+28,6%).



Что касается экспорта АВТОВАЗа, в 2018 году автомобили LADA продавались в 34 странах. На зарубежных рынках было реализовано 38052 машины, что на 57% по сравнению с 2017 годом. Следует отметить особый успех АВТОВАЗа на рынках стран СНГ, в Казахстане LADA стала лидером рынка, а в Беларуси заняла вторую строчку рейтинга продаж.