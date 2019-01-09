Rolls-Royce в 2018 году увеличил продажи в России на 4%

Компания Rolls-Royce по итогам 2018 года достигла 4% роста продаж новых автомобилей в России. Флагман марки Phantom был доступен начиная со второго квартала, тем не менее стал ключевым драйвером успеха на российском рынке. Самой продаваемой моделью в портфолио Rolls-Royce остается купе Wraith. Первые клиенты Cullinan получили ключи от своих автомобилей на последней неделе декабря, сообщает пресс-служба британской марки.

Продажи автомобилей с пробегом в рамках программы Provenance Pre-Owned в 2018 году достигли максимальных значений и составили 80% от объема продаж новых моделей. Provenance Pre-Owned – это официальная и сертифицированная брендом программа реализации автомобилей с пробегом. Компания делает большую ставку на эту программу, что подтверждает существование в Москве единственного в Европе специализированного салона автомобилей с пробегом Provenance Pre-Owned.