 АВТОСТАТ | КАМАЗ поставил партию тягачей для транспортной компании «ТранКо»

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КАМАЗ поставил партию тягачей для транспортной компании «ТранКо»

КАМАЗ поставил партию тягачей для транспортной компании «ТранКо»

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

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Партия из 10 магистральных тягачей KAMAЗ-5490 Neo поставлена в адрес одного из крупнейших автомобильных перевозчиков России – транспортной компании «ТранКо». Поставщиком техники в сделке выступил официальный дилер КАМАЗа в Санкт-Петербурге – ООО «Автомобильная компания «Гранат», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По словам специалистов Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», основными отличиями модели являются увеличенный топливный бак, увеличенная колесная база, более оптимальная развесовка по осям. Кроме того, покупатель может купить KAMAЗ-5490 Neo как с автоматической коробкой передач, так и с традиционной «механикой».

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года на российском рынке было реализовано 22389 грузовых автомобилей «КАМАЗ», что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой востребованной моделью является КАМАЗ-43118 с показателем 5747 машин (+12,6%). Продажи магистральных тягачей KAMAЗ-5490 в отчетный период выросли на 20,2% до 4275 единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи грузовые автомобили корпоративные продажи камаз камаз 5490

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