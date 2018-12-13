Lifan отзывает в России 1,9 тыс. кроссоверов Myway

Компания «Лифан Моторс Рус» объявила об отзыве 1902 кроссоверов Lifan Myway, реализованных с сентября 2018 года по настоящее время. Причина отзыва заключается в том, что во время эксплуатации при определенных условиях окружающей среды и состояния аккумуляторной батареи возможно повреждение силового предохранителя генератора по причине его температурного разрушения. В случае выхода из строя предохранителя работоспособность бортовой электрической сети сохранится, все электронные и электрические системы будут работать в штатном режиме, однако будет отсутствовать ток зарядки аккумуляторной батареи, что приведет к ее разрядке, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей «Лифан Моторс Рус» проинформируют владельцев автомобилей Lifan Myway, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех автомобилях будет выполнена замена силового предохранителя генератора на предохранитель нового образца. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Lifan реализовали 13777 автомобилей – это на 7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, Lifan лидирует по уровню продаж среди китайских брендов уже 8 лет подряд. Как заявляли в Lifan, компания не планирует снижать объемы продаж и намерена в дальнейшем выводить на рынок новые модели.