 АВТОСТАТ | Suzuki в ноябре увеличила продажи в России на 22%

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Suzuki в ноябре увеличила продажи в России на 22%

Suzuki в ноябре увеличила продажи в России на 22%

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Российские дилеры Suzuki в ноябре реализовали 631 автомобиль – на 22% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи Suzuki в нашей стране составили 5303 машины, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 426 экземпляров. Реализация внедорожника Jimny в прошлом месяце выросла на 165%, а с начала года – на 131%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», уже к середине ноября компания «Сузуки Мотор Рус» достигла результатов продаж всего 2017 года. Напомним, в 2018 году Suzuki планирует увеличить продажи автомобилей в России до 6000 машин.

С апреля 2018 года российское представительство компании решило следовать пятилетнему среднесрочному плану развития Suzuki Next 100, в рамках которого предполагается стабильный рост продаж и выпуск обновленных автомобилей компании. В 2018 году были выпущены лимитированная версия Suzuki Vitara 30 и Suzuki SX4 в эксклюзивной версии от художника Анатолия Akue. Уже в январе поступит в продажу новая Suzuki Vitara c обновленным экстерьером и интерьером. А полностью новое поколение Suzuki Jimny с новым 1,5-литровым двигателем будет доступно в России весной 2019 года в преддверии 50-летнего юбилея модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи suzuki

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