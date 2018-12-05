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Представлены автомобили скорой помощи на базе Citroen Jumpy

Представлены автомобили скорой помощи на базе Citroen Jumpy

Рынок транспортных средств в России

20.11.18

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Компания «Пежо Ситроен Рус» совместно со своими партнерами-кузовостроителями на международной выставке «Здравоохранение 2018» представила три образца автомобилей скорой медицинской помощи на базе Citroen Jumpy. Представленные автомобили соответствуют стандарту АСМП «Класса B» и позволяют транспортировать пациентов и оказывать в пути неотложную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба «Пежо Ситроен Рус».

Как отмечается, турбодизельный двигатель объемом 2.0 расходует 6.0 л на 100 км пути в смешанном цикле и обеспечивает отличную динамику, что особенно актуально для перевозки по скоростным шоссе. Citroen Jumpy оснащен независимыми пружинными подвесками передней и задней оси, что гарантирует пациентам и бригаде автомобиля высокий уровень комфорта.

Автомобили подготовлены и представлены компаниями «Промышленные технологии», Нижний Новгород, «Интеравтоцентр» и «Автодом».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в Яндекс.Драйве можно будет арендовать грузовые фургоны: в автопарке сервиса появятся 50 машин Citroen Jumpy. Они пригодятся тем пользователям, которые хотят сами перевозить крупные грузы, чтобы не заказывать специальную машину с водителем.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецавтомобили легкие коммерческие автомобили citroen citroen jumpy

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