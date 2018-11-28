Jeep объявил об отзыве автомобилей в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 10 кроссоверов Jeep(Grand Cherokee SRT и Grand Cherokee Trackhawk, реализованных с декабря 2017 года. Причиной отзыва является водительский напольный коврик, который может иметь неприемлемый зазор с педалью акселератора. Недостаточный зазор между ковриком и педалью акселератора может привести к тому, что при отпускании нажатой педали она не вернется в исходное положение, зацепившись за край коврика. Это может привести к тому, что мощность, подводимая к ведущим колесам от двигателя, будет больше ожидаемой водителем, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Данная ситуация может быть нивелирована функцией сброса данных положения педали акселератора. Она заключается в том, что если при нажатии на педаль тормоза педаль акселератора останется нажатой определенное время, система управления сбросит данные о ее положении и прекратит передавать информацию от нее в двигатель. В результате двигатель перейдет на работу на холостом ходу, несмотря на фактическое положение педали.

Уполномоченные представители изготовителя «ЭйСиЭй Рус» проинформируют владельцев автомобилей Jeep Grand Cherokee SRT, Jeep Grand Cherokee Trackhawk, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет проверен каталожный номер напольного коврика водителя, и, если коврик входит в число дефектных, он будет заменен. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 88 автомобилей Jeep Compass и Jeep Cherokee, реализованные с апреля 2018 года. Причиной отзыва является хромированное покрытие поршней задних тормозных суппортов, которое может иметь дефекты, способные привести к образованию газовых пузырей в тормозной системе автомобилей. В некоторых случаях после пуска двигателя педаль тормоза может провалиться или стать «мягкой». Присутствие газовых пузырей в тормозной системе влечет за собой общее снижение эффективности задних тормозных механизмов. На всех подпадающих под отзыв автомобилях Jeep Compass и Cherokee необходимо прокачать тормозную систему, чтобы удалить из нее газовые пузири.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Jeep в октябре реализовали 1374 внедорожника, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее значительный рост – на 71% – показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи с начала года составили 310 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee реализован в количестве 815 единиц, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Также с сентября продано 85 внедорожника Jeep Wrangler нового поколения, только что поступившего в шоу-румы российских дилеров. Кроме того, в третьем квартале в продаже появились новый компактный кроссовер Jeep Compass и обновленный Jeep Cherokee 2019 модельного года.