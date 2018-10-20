В России насчитывается 3,4 тыс. автодилеров

Согласно результатам мониторинга, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», на середину октября 2018 года на территории РФ в общей сложности числится 3427 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Это на 63 меньше, чем в начале года (на середину января было 3490 дилеров).

Снижение количества дилеров в нашей стране за прошедшие 9 месяцев произошло из-за того, что было расторгнуто 359 действующих дилерских контрактов, а в то же время заключено только 296 новых. При этом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», только за последние 3 месяца количество дилерских контрактов в России сократилось на 38.

Среди тех брендов, дилерские сети которых уменьшились, стоит отметить УАЗ (-22), LADA (-17) и Lifan (-10). Менее десяти дилеров потеряли GM-AVTOVAZ (-9), Chrysler-Jeep (-6) и Audi (-5). Отметим, что АВТОВАЗ, хотя и потерял около двух десятков дилеров, все равно обладает крупнейшей дилерской сетью в стране, которая на середину октября нынешнего года состояла из 298 дилеров.

Несмотря на общее падение числа дилерских контрактов, у некоторых марок оно растет. В этом плане особо отличились китайские FAW (+17), Hawtai (+16), Zotye (+13), Geely (+10) и Changan (+7). Также продолжают наращивать дилерскую сеть Isuzu и Derways, у которых стало соответственно на 12 и 8 дилеров больше. Напомним, что оба производителя не так давно открыли собственные сети по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

* Без учета отдельных сервисных центров