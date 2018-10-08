В Челябинске открылся новый дилерский центр Jeep и Chrysler

Компания «Планета Авто» открыла новый дилерский центр марок Jeep и Chrysler. Это первый в России салон Jeep, оформленный по новым стандартам бренда. Новый интерьер салона подчеркивает премиальность дилерского центра, сообщает пресс-служба FCA Russia. На данный момент компания «Планета Авто» является единственным официальным дилером автомобилей Jeep в Челябинской и Свердловской областях.

Площадь шоу-рума Chrysler, Jeep составляет 390 кв. метров и позволяет демонстрировать всю модельную линейку, включая три новинки 2019 модельного года: кроссовер Jeep Compass, модернизированный Jeep Cherokee и новый Jeep Wrangler.

Новый дилерский центр оборудован в соответствии с мировыми стандартами марки Jeep. Сервисная зона Chrysler, Jeep площадью 317 кв. м оборудована мойкой, интерактивной приемкой, 5 подъемниками.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Jeep реализовали 1190 автомобилей, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее значительный рост – на 77% – показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи с начала года составили 268 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee реализован в количестве 732 единиц, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.