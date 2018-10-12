Пять моделей Ford прибавили в цене от 9 до 40 тысяч рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в октябре большинство моделей Ford подорожало на сумму от 9 до 40 тыс. руб. Удорожание затронуло все комплектации кроссовера EcoSport, семейств Fiesta и Focus, а также большинство комплектаций кроссовера Kuga и седана Mondeo.

Меньше всего – на 9 тыс. руб. – подорожали седаны и хэтчбеки Fiesta. Их минимальные и максимальные ценники теперь выглядят так:

Ford Fiesta седан – от 849 до 1 034 тыс. руб.;

Ford Fiesta хэтчбек – от 839 до 1 024 тыс. руб.

Семейство Ford Focus во всех кузовах и комплектациях прибавило к цене чуть больше – 12 тыс. руб. С октября эти модели можно приобрести по следующим ценам:

Ford Focus седан – от 958 до 1 275 тыс. руб.;

Ford Focus хэтчбек – от 841 до 1 265 тыс. руб.;

Ford Focus универсал – от 968 до 1 285 тыс. руб.

Еще сильнее подорожал седан Ford Mondeo. Все его комплектации выросли в цене на 17 тыс. руб., кроме версии Trend, которая по-прежнему доступна за 1 499 тыс. руб. Таким образом, с октября седан Mondeo предлагается к продаже за сумму от 1 442 до 2 092 тыс. руб.

Обновленный Ford EcoSport стал дороже на 12 тыс. руб., а его дорестайлинговая версия – на 20 тыс. руб. Новые цены для кроссовера теперь такие:

Ford EcoSport 1-го поколения – от 983 до 1 289 тыс. руб.;

обновленный Ford EcoSport – от 995 до 1 435 тыс. руб.

Наконец, максимальную прибавку к цене получил кроссовер Ford Kuga – 20 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме базовой. Начальная версия Trend осталась без изменений и все еще стоит 1 476 тыс. руб. Цены на остальные комплектации выглядят так – от 1 586 до 2 104 тыс. руб.

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в сентябре компания Ford уже поднимала цены на все свои модели, и тогда повышение тоже составило от 9 до 40 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Ford реализовали 38 212 автомобилей, что на 10% выше результата за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.