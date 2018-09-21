Обновленный Range Rover Sport стартует на российском рынке

Российские дилеры Jaguar Land Rover Россия начали продажи внедорожника Range Rover Sport 2019 модельного года, получившего ряд обновлений. Стоимость новинки стартует от 5 млн 059 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Range Rover Sport 2019 модельного года стал доступен на российском рынке в гибридной версии P400e с подзарядкой от электросети (PHEV), сочетающей передовой 300-сильный четырехцилиндровый бензиновый двигатель Ingenium и электромотор мощностью 116 л.с. Эта технология питается от усовершенствованной литий-ионной батареи емкостью 13,1 кВт*ч, что обеспечивает общую максимальную мощность в 404 л.с.

Силовая установка позволяет разогнать Range Rover Sport до 100 км/ч всего за 6,7 секунды при максимальной скорости свыше 220 км/ч. Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, который с запуском 2019 модельного года был перенастроен и теперь работает на большем диапазоне скоростей. Он поддерживает заранее заданную скорость движения при безопасных условиях поездки или же автоматически меняет ее, чтобы сохранить необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Технология также способна плавно остановить Range Rover Sport при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд после остановки.

Кроме того, адаптивный круиз-контроль доступен с функцией ассистента рулевого управления, которая помогает удержать автомобиль в полосе, аккуратно применяя усилие к рулевому колесу. Технология учитывает дорожную разметку или, если ее нет, положение впереди идущего автомобиля. В случае торможения или смены полосы система деактивируется.

Система экстренного торможения при движении на высоких скоростях доступна для каждой из версий адаптивного круиз-контроля. Она снижает риск столкновения, активизируя тормозную систему при обнаружении препятствия по ходу движения.