 АВТОСТАТ | Обновленный Range Rover Sport стартует на российском рынке

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 47 дней

подробнее

Горячая новость

Российский рынок новых автобусов в августе упал на четверть
  • 21.09.18 - 12:42

    Российский рынок новых автобусов в августе упал на четверть
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 19 сентября

    Европейский авторынок в августе вырос на 30%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа составили 1 млн 171 тыс. 760 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Сегментация российского рынка: новые и подержанные автомобили
  • 20.09.18

    Сегментация российского рынка: новые и подержанные автомобили
Все публикации

Видео

Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
  • 03.11.16

    Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
Все видео

20.09.18 Прочитали 4484 раз

Обновленный Range Rover Sport стартует на российском рынке

Range Rover Sport 19 MY

Российские дилеры Jaguar Land Rover Россия начали продажи внедорожника Range Rover Sport 2019 модельного года, получившего ряд обновлений. Стоимость новинки стартует от 5 млн 059 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Range Rover Sport 2019 модельного года стал доступен на российском рынке в гибридной версии P400e с подзарядкой от электросети (PHEV), сочетающей передовой 300-сильный четырехцилиндровый бензиновый двигатель Ingenium и электромотор мощностью 116 л.с. Эта технология питается от усовершенствованной литий-ионной батареи емкостью 13,1 кВт*ч, что обеспечивает общую максимальную мощность в 404 л.с.

Силовая установка позволяет разогнать Range Rover Sport до 100 км/ч всего за 6,7 секунды при максимальной скорости свыше 220 км/ч. Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, который с запуском 2019 модельного года был перенастроен и теперь работает на большем диапазоне скоростей. Он поддерживает заранее заданную скорость движения при безопасных условиях поездки или же автоматически меняет ее, чтобы сохранить необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Технология также способна плавно остановить Range Rover Sport при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд после остановки.

Кроме того, адаптивный круиз-контроль доступен с функцией ассистента рулевого управления, которая помогает удержать автомобиль в полосе, аккуратно применяя усилие к рулевому колесу. Технология учитывает дорожную разметку или, если ее нет, положение впереди идущего автомобиля. В случае торможения или смены полосы система деактивируется.

Система экстренного торможения при движении на высоких скоростях доступна для каждой из версий адаптивного круиз-контроля. Она снижает риск столкновения, активизируя тормозную систему при обнаружении препятствия по ходу движения.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены range rover sport svr land rover

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Новый Land Rover Range Rover Sport будет доступен в России в конце августа

11 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...