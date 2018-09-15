Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается 3,74 млн грузовых автомобилей. При этом порядка 60% российского парка грузовиков приходится на три отечественные марки – КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ.

Так, самой распространенной моделью здесь является ГАЗ-53, численность которой в нашей стране составляет 208,4 тыс. единиц. В тройку лидеров попадают еще две модели Горьковского автозавода – ГАЗ-3307 (163,9 тыс. шт.) и ГАЗ-52 (131,3 тыс. шт.).

Далее располагается продукция Камского автозавода, которая занимает следующие три позиции в рейтинге: КАМАЗ-5320 (123,2 тыс. шт.), КАМАЗ-55111 (92,3 тыс. шт.) и КАМАЗ-65115 (82,7 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России также попадают: ГАЗ-66 (81,1 тыс. шт.), УРАЛ-4320 (79,4 тыс. шт.), КАМАЗ-5410 (74 тыс. шт.) и ЗИЛ-131 (68,6 тыс. шт.).