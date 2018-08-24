В России числится свыше 51 млн единиц автотранспорта

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года парк автомобильной техники на территории нашей страны составил 51,2 млн единиц.

84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 42,95 млн экземпляров. Легкой коммерческой технике принадлежит 8% от общего объема парка или 4,08 млн машин. Грузовых автомобилей в стране зарегистрировано более 3,74 млн штук, что эквивалентно доле свыше 7%. Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается чуть более 0,4 млн единиц.