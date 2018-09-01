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01.09.18 Прочитали 4890 раз

Российские дилеры LADA начинают продажи новой Granta

LADA Granta New

Сегодня, 1 сентября, в России стартуют продажи автомобилей семейства LADA Granta нового поколения. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, приобрести новую модель можно в 300 дилерских центрах LADA, расположенных в 160 городах на территории РФ.

Напомним, премьера нового поколения LADA Granta состоялась в рамках Московского международного автосалона. В отличие от прежнего поколения новое семейство было расширено до 4-х базовых моделей – к седану и лифтбеку добавились хэтчбек и универсал от снятого с производства семейства LADA Kalina. В связи с этим покупателям предлагается теперь в общей сложности 56 вариантов новой LADA Granta в зависимости от типа кузова, силового агрегата и перечня опций.

Также потенциальные покупатели машин нового семейства могут выбрать автомобиль не только с учетом комплектации, но и цен, диапазон которых весьма широк. Если стартовая цена седана LADA Granta в комплектации Standard составляет 419 900 рублей, то хэтчбека и лифтбека – 436 900 рублей, а универсала – 446 900 рублей. В максимально оснащенном исполнении (версия Luxe с пакетом Prestige) стоимость седана LADA Granta достигает 572 800 рублей, хэтчбека и лифтбека – 587 800 рублей, а универсал – 597 800 рублей.

Отметим также, что для новой LADA Granta, как и прежде, предлагаются три варианта двигателей – объемом 1,6 литра и мощностью 87, 98 или 106 л.с. Коробок передач тоже три: 5-ступенчатая механическая, 4-диапазонный «автомат» и 5-ступенчатый «робот» (АМТ).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года в России было реализовано 53 271 автомобиль семейства LADA Granta. По этому показателю модель находится на третьем месте среди самых продаваемых автомобилей в стране, но в будущем новое семейство может претендовать на звание лидера российского рынка.

LADA Granta New

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили новинки цены lada lada granta

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