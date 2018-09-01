LADA XRAY Cross получил более просторный и трансформируемый салон

На Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил кросс-версию высокого хэтчбека LADA XRAY. Помимо внешних отличий, новая модель – LADA XRAY Cross – имеет заметные изменения в салоне, который стал более просторным и трансформируемым. Об этом корреспонденту аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассказал директор проекта LADA XRAY Олег Груненков.

«Мы постарались немного по-другому организовать пространство – сдвинули заднее сиденье на 25 мм. Кроме этого, переднее сиденье у нас абсолютно новое. Так, спинка переднего сиденья пассажира складывается, образуя ровный пол, а если сложить и заднее сиденье, то у нас получается пространство объемом 1500 литров. В результате расстояние до панели приборов получается 2 м 30 см, а если до стекла – то и вовсе 2 м 60 см», - отметил г-н Груненков.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года реализация LADA XRAY в России составила 19 700 единиц, что на 10% выше результата годичной давности. По этому показателю модель входит в ТОП-10 самых продаваемых в нашей стране.

Что касается LADA XRAY Cross, то продажи этого автомобиля на российском рынке начнутся до конца нынешнего года.