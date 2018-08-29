LADA XRAY Cross будет иметь клиренс в 215 мм

Сегодня в рамках Московского международного автосалона отечественный производитель АВТОВАЗ представил новинку – кросс-версию LADA XRAY. Эта модель отличается от обычной версии более высоким клиренсом, сообщает корреспондент аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий.

Дорожный просвет LADA XRAY Cross составит 215 мм, что на 20 мм больше, чем стандартной модели этого семейства. Кроме этого, есть и другие отличия, к примеру, в большую сторону изменились габаритные размеры (длина - 4171 мм, ширина - 1810 мм, высота - 1645 мм), а также колея передних и задних колес (1503 и 1546 мм соответственно).

Еще из внешних отличий стоит отметить пластиковый обвес, рейлинги (которых нет в стандартной версии). Помимо этого, в качестве колес применяются только 17-дюймовые (215/50 R17).

А вот двигатель для новой модели, судя по опубликованным техническим характеристикам, предполагается один - 1,8-литровый вазовский агрегат мощностью 122 л.с. В качестве коробок передач, как и прежде, будут использоваться 5-ступенчатая механическая или АМТ (так называемый «робот» с тем же числом передач).