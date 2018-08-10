 АВТОСТАТ | Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%

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Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%
  • 10.08.18 - 11:34

    Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%
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Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%

Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января – июня 2018 года продажи новых автомобилей Rolls-Royce в России составили 40 единиц, что на 15% меньше, чем годом ранее (47 шт.).

Самой популярной моделью Rolls-Royce в нашей стране является купе Wraith, доля продаж которой в общем объеме превышает 60%, что в количественном выражении соответствует 25 реализованным экземплярам. Также за 6 месяцев нынешнего года состоятельные россияне приобрели 6 седанов Ghost, 5 седанов Phantom и 4 кабриолета Dawn.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», две трети проданных в первом полугодии новых автомобилей Rolls-Royce приходится на Москву (27 шт.). Еще 5 машин было куплено в Санкт-Петербурге, а 3 – в Подмосковье. Жители пяти российских регионов (Приморский край, Новосибирская, Калужская, Воронежская и Смоленская области) приобрели по одному такому автомобилю.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили rolls-royce rolls-royce dawn rolls-royce phantom

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