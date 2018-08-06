LADA Vesta в июле сохранила звание российского бестселлера

По итогам июля LADA Vesta второй месяц подряд становится самой продаваемой моделью в России. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за июль, опубликованные автопроизводителями.

Так, самой продаваемой моделью в России по итогам июля остается LADA Vesta, чья реализация составила 8991 автомобиль (+39%). Второе место занимает KIA Rio с показателем 7801 машина (-8%), в том числе 3081 кросс-хэтчбек Rio X-Line. Третий результат показала LADA Granta – 7559 реализованных автомобилей (-7%). Продажи седана Volkswagen Polo увеличились на 40% до 5618 машин. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 5351 потребитель (-23%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5309 экземпляров (+66%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 29389 автомобилей LADA, что на 11% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18508 машин (+14%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14364 проданных автомобиля, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.