 АВТОСТАТ | Ford Transit – самая популярная иномарка на рынке LCV в России

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11.07.18 Прочитали 1231 раз

Ford Transit – самая популярная иномарка на рынке LCV в России

Ford Transit

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2018 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) иностранного производства составил 13,3 тыс. единиц, что на 34% больше, чем в январе – мае прошлого года.

Самой популярной иномаркой на рынке LCV является Ford Transit, реализация которой за отчетный период достигла 3715 единиц, что на 64% больше, чем год назад. На второй строчке рейтинга – Mercedes-Benz Sprinter Classic, показатели которого упали на 2% и составили 2027 автомобилей. На третьей позиции расположился Volkswagen Caravelle, разошедшийся тиражом в 1173 экземпляра (+59%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz V-Class (893 шт.; +62%) и Fiat Ducato (557 шт.; -9%).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых иномарок на рынке LCV в нашей стране, также попали: Hyundai H-1 (488 шт.; -13%), Peugeot Boxer (466 шт.; +31%), Citroen Jumper (388 шт.; +43%), Mercedes Vito (346 шт.; +37%) и Volkswagen Multivan (319 шт.; -8%).

, источник: www.autostat.ru

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