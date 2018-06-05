Volkswagen объявил полный прайс-лист на новый Touareg

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на внедорожник Touareg нового поколения. Новинка доступна в трех комплектациях: Respect, Status и R-Line, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Версия Respect предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. по цене от 3 млн 299 тыс. рублей и с дизельным мотором 249 л.с. по цене от 3 млн 749 тс. рублей. Уже в стандартной комплектации имеется кожаный мультируль с обогревом и передние кожаные сиденья Vienna с электрорегулировкой и подогревом. Volkswagen Touareg в данной комплектации оснащается системой автоматического управления дальним светом Light Assist, противотуманными огнями, светодиодными задними фонарями, асферическим левым боковым зеркалом заднего вида. В базовый набор систем безопасности входят автоматическая блокировка дифференциала, трехточечные ремни безопасности спереди с регулировкой высоты и преднатяжителями, ассистент контроля дистанции спереди Front Assist, система распознавания усталости водителя, индикатор изменения давления в шинах, передние и задние дисковые тормозные механизмы. Функциональное оборудование в исполнении Respect представлено системой Start/Stop с рекуперативным торможением (для бензиновых версий), круиз-контролем с ограничителем скорости, дистанционной разблокировкой багажника, 9-дюймовым экраном с навигационной системой Discover Pro, многофункциональным дисплеем на приборной панели, датчиками парковки спереди и сзади, двухзонным климат-контролем Air Care Climatronic и активным угольным фильтром в системе вентиляции.

Исполнение Status предлагается с дизельным двигателем 249 л.с. по цене от 4 млн 189 тыс. рублей и с двумя бензиновыми двигателями – 249 л.с. по цене от 3 млн 739 тыс. рублей и 340 л.с. по цене от 4 млн 439 тыс. рублей. Данная комплектация расширена за счет добавления в нее серебристых рейлингов на крыше, подогрева передних и внешних задних сидений, пневмоподвески с электронной регулировкой клиренса и жесткости амортизаторов, адаптивной подвески, включая выбор профиля движения, противоугонной системы с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков, электропривода открывания и закрывания двери багажника, интерфейса App-Connect (с поддержкой Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), системы помощи водителю Park Assist (включая датчики парковки), а также камеры заднего вида Rear View.

Комплектация R-Line предлагается с дизельным двигателем 249 л.с. по цене от 4 млн 539 тыс. рублей и с бензиновым 340 л.с. по цене от 4 млн 789 тыс. рублей. В топовую комплектацию третьего поколения внедорожника входят полностью цифровой интерактивный интерфейс Innovision Cockpit с управлением жестами и возможностью индивидуальной конфигурации рабочего стола. Кроме того, здесь доступны цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных, информационно-развлекательная система Discover Premium с 15-дюймовым дисплеем, интерфейсы App-Connect и Media Control, функция задержки выключения фар Coming Home, передние сиденья с электрорегулировкой и памятью настроек, задние стекла с тонировкой (80%), рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона. Более того, в рамках данной версии также предлагается стайлинг-пакет R-Line.

По сравнению с моделью второго поколения, новый Touareg стал шире и длиннее. Теперь длина кузова составляет 4878 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1702 мм. Несмотря на увеличенную длину и ширину автомобиля, его кузов стал на 106 кг легче, за счет использования в конструкции смешанного алюминия (48%) и высокотехнологичной стали (52%). Благодаря новым габаритам также удалось увеличить объем багажного отделения с 697 до 810 литров (при сложенных задних сиденьях объем достигает 1800 л). Новый Touareg доступен теперь в России с расширенной гарантией (4 года или 120 тыс. км пробега).

Добавим также, что в России за всю историю продаж клиентам передано около 100 тыс. автомобилей Volkswagen Touareg.