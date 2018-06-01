Объявлены цены на новый Toyota C-HR в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новый купе-кроссовер Toyota C-HR, который займет место в модельном ряду Toyota на ступеньку ниже модели RAV4. На российском рынке новинка предлагается в трех исполнениях: Cool, Hot и Ride, каждое из которых подразумевает не только определенное оснащение, но и собственный набор силовых агрегатов.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», стартовая комплектация Ride (от 1 млн 299 тыс. рублей) предложит 1,2-литровый турбомотор, 6-ступенчатую механическую коробку передач и передний привод. В списке оснащения есть кондиционер, электропривод стекол и регулировки зеркал, датчик света, аудиосистема с 4-мя динамиками и разъемами USB/AUX, светодиодные ходовые огни и передние подушки безопасности. Салон отделан тканью, колесные диски – стальные.

Версия Hot по цене 1 млн 670 тыс. рублей доступна только с 2-литровым атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом. Машина получает зимний пакет, легкосплавные колесные диски, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем, 6-ю динамиками и Bluetooth, круиз-контроль и цветной дисплей 4,2 дюйма на приборной панели. В цену уже включена доплата за цвет «металлик».оповая версия Cool за 2 млн 83 тыс. рублей оснащается 1,2-литровым турбомотором, вариатором CVT, полноприводной трансмиссией, полностью светодиодной оптикой с анимированными указателями поворота, бесключевым доступом в салон, обивкой салона кожей, системами безопасности движения в городе (выездом с парковки и мониторингом слепых зон). Только эта версия предлагает двухцветную окраску кузова, которая также уже включена в стоимость.

Все версии Toyota C-HR оснащаются складывающимся в пропорции 60:40 задним сидением, омывателем фар, неполноразмерным запасным колесом, регулировкой рулевой колонки по наклону и вылету, системами безопасного торможения ABS/EBD/BAS, системой курсовой устойчивости VSC+, а также креплениями Isofix.