Ford Kuga подорожал на 16 тысяч рублей

В результате мониторинга цен* на новые автомобили в России специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали повышение цен в апреле на кроссовер Ford Kuga 2018 года производства. Как отмечается, автомобиль подорожал на 16 тысяч рублей во всех комплектациях, что составляет 0,8 – 1,1% от прежних цен.

Теперь начальная комплектация Trend для Ford Kuga с двигателем 2,5 л (150 л.с.) и автоматической трансмиссией предлагается к продаже за 1 461 000 рублей, а автомобиль с двигателем 1,5 л (182 л.с.) в максимальной комплектации Titanium Plus можно приобрести за 2 069 000 рублей. Все кроссоверы Kuga оснащаются 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это повышение цен – уже третье с начала 2018 года: первое было в январе, второе – в феврале.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

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