Пикап Volkswagen Amarok подорожал на 2 – 3% | АВТОСТАТ

Пикап Volkswagen Amarok подорожал на 2 – 3%

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Пикап Volkswagen Amarok подорожал на 2 – 3%

Согласно результатам мониторинга цен* на новые автомобили, проведенном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», пикап Volkswagen Amarok в январе получил новый ценник. В зависимости от комплектации удорожание произошло на сумму от 63 800 до 76 100 рублей, что составляет 2 – 3% от прежней цены.

Теперь базовый уровень оснащения Trendline для автомобиля с 2-литровым дизельным двигателем (140 л.с.) и механической КП предлагается к продаже за 2 167 500 рублей. А вот полностью укомплектованная версия Aventura для пикапа с двигателем 3,0 л (224 л.с.) и автоматической трансмиссией доступна за 3 634 000 рублей. Изменение цен на остальные комплектации приведено в таблице.

Цены Volkswagen Amarok

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиценысегмент pickupvolkswagenvolkswagen amarok

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