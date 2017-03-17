В России началось производство новой Skoda Octavia

На заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось производство новой Skoda Octavia. Модель предыдущего поколения выпускалась на мощностях этого предприятия с июня 2013 года, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Как отмечает руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка, Octavia остается одной из самых востребованных моделей Skoda в России. С выводом на рынок новой Octavia компания намерена укрепить свой успех, и старт локального производства – первый шаг в рамках этой стратегии.

Новая Skoda Octavia будет локально производиться на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде по методу CKD. Производство полного цикла означает, что на завод поступают детали и компоненты будущей модели, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. На заводе устанавливается двигатель, коробка передач, вклеиваются стекла, монтируются сиденья, закрепляются логотипы.

Стоит отметить, что технологичный двигатель 1.6 MPI с 2015 года также собирается в России, на моторном заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. Он устанавливается на большинство моделей Skoda российской сборки, в том числе будет устанавливаться на новую Octavia.

Для модели доступна линейка из трех бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Впервые в России к заказу доступна Skoda Octavia в кузове лифтбек с системой полного привода 4х4. Полноприводная версия оснащается двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.

Новая Skoda Octavia доступна к заказу в России с января 2017 года. Стартовая стоимость модели составляет 940 тыс. рублей. Первые автомобили появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля 2017 года. Все автомобили Skoda Octavia оборудуются системой «ЭРА-Глонасс».

Напомним, помимо новой Octavia на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде также по методу CKD производится модель Yeti, а российское производство Rapid локализовано на заводе в Калуге.