В «Тойота Банке» прогнозируют рост доли кэптивных банков

Основная цель кэптивных банков – не получение прибыли, а увеличение продаж бренда. В отличие от независимых банков, у которых автобизнес является одним из направлений работы, у кэптивного банка это единственная причина существования. Об этом на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы» сообщил президент АО «Тойота Банк» Александр Колошенко.

«В такой структуре автокредитование рассматривается как инструмент увеличения продаж автомобилей и сохранения клиентов, и для каждого дилера разрабатываются продукты в соответствии с текущими потребностями. И если в обычном банке клиент и прибыль уходят к конкурентам, то в кэптивном банке они остаются в семье автопроизводителя», - отметил он.

По словам руководителя «Тойота Банка», практика показывает: обычно до 35% клиентов, купивших автомобиль за собственные деньги или в кредит у другого банка, возвращаются за покупкой нового автомобиля Toyota или Lexus. В кэптивном банке доля таких клиентов вырастает до 75%. Преимущество таких финансовых структур в том, что они находят приемлемый баланс между первоначальным взносом и остаточным платежом. Например, при сроке кредитования 3 года первоначальный взнос составляет от 30%, а остаточный платеж – от 35%. Кстати, программы кредитования с остаточным платежом стали разумной альтернативой лизингу для физических лиц.

Исходя из практики, контактность базы данных дилера редко доходит до 50% от существующих реалий, а на деле она гораздо ниже 30%, в то время как кэптивный банк располагает контактами клиентов, актуальными более чем на 90%. Это говорит о том, что расходы на привлечение и сохранение клиентов в кэптивном банке выше. По законам бизнеса, доля таких финансовых учреждений должна увеличиваться.

«Анализ рынка показывает, что налицо изменения в бизнес-модели «покупатель – продавец». В прежние годы клиент до семи раз посещал дилерский центр прежде, чем забрать выбранный и оплаченный автомобиль. В последние два – три года посещаемость снизилась до двух раз. Гораздо чаще будущие владельцы новых автомобилей стали заходить на сайты компаний с мобильных устройств. Это упрощает и ускоряет принятие решения и выход на заключительный этап сделки. Покупатель получает возможность экономить время и силы, решая вопрос с рабочего места или непосредственно из дома», - резюмировал г-н Колошенко.