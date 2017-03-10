Итоги российского авторынка в 2016 году и прогнозы на 2017 год

10 марта 2017 года

1 марта в Москве проходила VII ежегодная конференция «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы», организаторами которой выступили аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «АвтоМаркетолог».

Это мероприятие собрало более 250 участников, среди которых были дистрибьюторы, дилеры, представители финансовых и страховых компаний, сервиса, IT-индустрии, маркетологи, аналитики, собственники бизнеса, руководящий состав отделов продаж и пр. В конференции приняли участие и представители ведущих СМИ: федеральных и профильных изданий, как печатных, так и Интернет-порталов.

В кризисные годы одну из главных ролей на автомобильном рынке играл и продолжает играть фактор господдержки. Поэтому не случайно пленарную сессию конференции открыл представитель аналитического центра при правительстве РФ, начальник Управления отраслей экономики Григорий Микрюков. «Без поддержки государства негативная динамика в сегменте новых легковых автомобилей в 2017 году может сохраниться (падение составит порядка 3%), - заявил в своем выступлении спикер, - а при поддержке рост может составить до 11%.

В 2017 году на поддержку отрасли планируется выделить 62,3 млрд руб. Из них 17,5 млрд руб. составят субсидии российским организациям на компенсацию части затрат. Ожидаемый эффект, по оценке Минпроторга России, - обеспечение производства 250 тыс. автомобилей и сохранение рабочих мест.

Кроме этого, важными факторами роста должны стать новые программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело». На них, а также на поддержку продаж газомоторной техники, городского общественного электротранспорта, закупки школьных автобусов и «скорой медицинской помощи» выделяется 17,4 млрд. руб., что должно позволить реализовать в 2017 году более 90 тыс. единиц автомобильной техники».

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков ознакомил участников конференции с ключевыми цифрами и трендами российского рынка. Так, рынок легковых показал снижение по сравнению с 2015 годом, LCV были реализованы на уровне 2015 года, грузовые – показали небольшой рост. Из современных трендов российского авторынка можно выделить следующие:

- Рынок автомобилей с пробегом вырос. Изменилось соотношение продаж новых автомобилей и подержанных. В 2012 году соотношение было примерно 1:2, сейчас – примерно 1:4.

- Лидеры рынка увеличили свою долю, и в настоящее время ТОП-10 брендов аккумулирует около 80% рынка.

- Меняется соотношение премиальных и массовых брендов (в основном за счет появления у премиальных более бюджетных моделей и комплектаций), в настоящее время оно составляет примерно 90%:10%.

- Фактически продажи «ушли» преимущественно в два сегмента – В и SUV (два сегмента из девяти занимают сейчас около 80% рынка).

- Что касается роста цен, на них в значительной степени повлияло укрепление рубля; по-прежнему сохраняется корреляция цен на нефть и продажи автомобилей.

- Покупательская способность населения заметно сократилась: примерно 51% россиян не имеют сбережений, 47% - считают, что трудные времена еще впереди, 25% оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое.

Из факторов, формирующих динамику рынка, эксперт выделил следующие: низкая база АППГ; накопление отложенного спроса, цикл смены автомобиля (3 – 5 лет), рост цен на нефть и стабилизация рубля. Из отрицательных: снижение покупательской способности населения, санкции и экономическая и политическая нестабильность, рост цен на новые автомобили, автомобили с пробегом – как альтернатива новым.

В ходе панельной дискуссии, в которой приняли участие многие ведущие участники современного автобизнеса (представители компаний-производителей: PSA, Hyundai, KIA, Mazda, Subaru, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Chery, дилерских холдингов: Major, «ТрансТехСервис», «Дженсер» и ряда других), каждый постарался дать оценку итогам 2016 года (для своей компании) и поделился планами на год наступивший.

Так, Олег Мосеев (РОАД), отметил, что за последние три года дилерская сеть России потеряла порядка 1 тысячи дилеров и многие сегодня держатся только надеждами на восстановление рынка. Можно по-разному относиться к этим потерям, считает спикер, но было бы цинично считать, что «выживают сильнейшие». «Думаю, что настало время для консолидации усилий, как производителей, так и дистрибьюторов, для поиска тех сегментов, где мы можем вместе поднимать доходность. Именно потому, что ситуация была очень сложная, выскажу надежду, что в этом году легче будет договариваться дилерам и дистрибьюторам».

Йорг Шрайбер (АЕБ) уверен, что именно благодаря консолидированным усилиям автопроизводителей, действовавших через Ассоциацию, удавалось в 2016 году вести конструктивный диалог с правительством. Ассоциация подсказывала болевые точки в автомобильном секторе и постоянно напоминала о необходимости продления мер господдержки. «Я думаю, что то, что мы выжили, и не только мы – уже хороший итог не очень хорошего года».

В ходе СМС-голосования по вопросу: «Ваш прогноз для рынка на 2017 год?» большинство участников конференции оказались настроены весьма оптимистично. Так, например, лишь 4,9% присутствующих предположили, что авторынок в наступившем году ожидает падение. Основная масса (66,7%) прогнозирует рост до 5%. Еще 27,7% предполагают, что рост составит от 5% до 10%.

Пьер Бутен (Volkswagen) в своем выступлении сообщил, что хотя условия работы стали очень напряженными, но при этом он смотрит в будущее с оптимизмом. К примеру, в его компании довольны результатами выполнения собственных задач на 2016 год, даже несмотря на то, что этот период был самым плохим для автомобильной промышленности за последние 11 лет. «Сегодня мы живем в новой реальности. Рынок уже никогда не будет таким, как прежде. С этим нужно смириться. И ни у кого нет волшебной палочки, чтобы в один миг коренным образом изменить ситуацию к лучшему. Мы держим руку на пульсе различных потребительских запросов. Сейчас важно делать упор не на одно отдельное направление, а на несколько. Отсюда пристальное внимание сервису, запчастям, банковским услугам и продаже автомобилей с пробегом».

Некоторые участники, которых можно условно назвать реалистами, попытались остудить пыл оптимистов, напомнив о новых трендах, которые уже наметились и обязательно окажут влияние в 2017 году. И первый из них – это снижение уровня доходности дилерских центров. «Мы уже привыкли к тому, что почти никто не зарабатывает на новых автомобилях, но сейчас будем терять на тех нишах, на которых привыкли зарабатывать», - высказал свои опасения Вячеслав Зубарев («Транстехсевис»). И первая такая ниша – сервис. Отношение к сервису меняется в сторону экономии: люди не готовы переплачивать только за то, что сервисный центр имеет статус официального. Эксперт также считает, что почти полностью у ДЦ исчерпана возможность зарабатывать на финансовых инструментах. Остается возможность прирастать за счет автомобилей с пробегом – за счет чего, собственно, и развивался холдинг Зубарева в 2016 году. А вот что касается консолидации усилий дистрибьюторов и дилеров – здесь ситуация по разным брендам отличается. И кто-то из дистрибьюторов помнит о подписанной Конвенции и не навязывает дилерам в кризис грабительские контракты, а кто-то соблюдать ее не считает необходимым, и во многих случаях она не работает.

В рамках конференции прошло Третье ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ» -

«Сохранность остаточной стоимости» (Residual value – 2017). В рейтинговом отборе принимало участие примерно 2 000 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии) более чем 50 брендов легковых автомобилей. За основу исследования эксперты брали цены на новый автомобиль (2013 года выпуска) и при перепродаже (2016 года выпуска) – в рублевом эквиваленте. В итоге были определены лидеры по остаточной стоимости – как по маркам, так и по моделям.

Также в ходе конференции прошло четыре рабочих сессии – по направлениям «Автомобили с пробегом», «Коммерческий транспорт», «Запчасти и сервис», «Финансы и лизинг». В рамках каждой из них эксперты отмечали свои тренды.

Особо отметим несколько важных мыслей, высказанных участниками в ходе работы этих сессий:

- Прошедший 2016 год для коммерческого транспорта был сложным, но важен итоговый результат: рынок достиг дна и стал расти, благо исходная база оказалась низкой. «Главной движущей силой подъема выступил отложенный спрос, помноженный на свет в конце тоннеля, - заявил в ходе своего выступления Андрей Чурсин, председатель Комитета коммерческого транспорта АЕБ. - Это был ожидаемый результат, в пределах экспертных прогнозов».

- На рынке тяжелой коммерческой техники самыми быстро растущими сегментами оказались седельные тягачи и самосвалы. «Это свидетельство роста перевозки грузов и оживления деловой активности в строительной индустрии, т.е. о начале восстановления докризисной структуры рынка, - уверен начальник отдела маркетинга ПАО «КАМАЗ» Виталий Минин. - Применительно к КАМАЗу приращение доли производителя отмечено во всех сегментах: 10,5% по бортовым автомобилям, 8,3% по седельным тягачам, 5,8% по самосвалам и 5,3% по спецтехнике на грузовом шасси».

- На рынке тяжелых грузовиков значительно упал спрос на новые иномарки, но при этом выросла доля коммерческой техники российского производства. Эксперты считают, что эта тенденция должна сохраниться в 2017 году. Анализ структуры сбыта позволяет сделать вывод о том, что дно продаж тяжелых грузовиков пройдено. Впереди ожидается только рост, но с одной оговоркой: при отсутствии экономических и политических потрясений.

- Помимо расширения сегмента седельных тягачей руководитель отдела маркетинга ООО «ДАФ Тракс Рус» Евгений Савельеввыделил еще несколько основных трендов в сегменте грузовых автомобилей – уменьшение спроса на новые шасси под монтаж кузовных надстроек и повышение интереса к лизингу от производителя. Два предыдущих года перевозчики не покупали новые грузовики, а теперь крупные и средние «флитовые» клиенты стали заметно активнее. При этом небольших компаний в числе заказчиков новой техники стало меньше.

- Важнейшими факторами, определяющими развитие рынка LCV, стали: величина ВВП, динамика реальных доходов населения и индекс потребительской уверенности, предпринимательский климат и доля малого бизнеса в экономике. В этом же списке – динамика розничной торговли, промышленное производство и грузооборот, состояние рынка кредитования и автолизинга. Так считает директор по продажам и маркетингу ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» Олег Марков. Он также отметил, что за 2016 год доля машин российской сборки выросла с 72% до 74%, а иномарок соответственно сократилась с 28% до 26%.

- Еще один тренд в сегменте «легких коммерческих автомобилей» - рост регистрации юрлиц и снижение участия физлиц. Так, за 2016 год число физических лиц и ИП в первичной регистрации LCV снизилось до 32% (-6 п.п.), а юрлиц – выросло на такую же величину, до 68%.

- По мнению экспертов, на российском рынке на данный момент есть один важный неиспользованный ресурс, который в потенциале может дать рост рынку LCV – это закон о мобильной торговле (автолавки, автомагазины, передвижные кафе), который активно обсуждался, но пока не принят.

- «Российский рынок стремительно меняется, и не только в объемах продаж техники, - считает Александр Колошенко, президент «Тойота Банка». - В последнее время набирают вес кэптивные банки, чья основная цель – не получение прибыли, а увеличение продаж бренда, В отличие от независимых банков, у которых автобизнес является одним из направлений работы, у кэптивного банка это единственная причина существования. И если в обычном банке клиент и прибыль уходят к конкурентам, то в кэптивном банке они остаются в семье автопроизводителя».

В заключении отметим, что врамках 7-й ежегодной конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели презентацию нового проекта – «АвтоИндекс». Этот рейтинговый проект предназначен для использования в сфере автосервисных услуг, потребность в которых на российском рынке в последние годы растет и, по мнению экспертов, будет и дальше расти. Идеи, заложенные в основу «АвтоИндекса», помогут автосервису стать более «прозрачным» и, соответственно, более привлекательным в глазах потенциальных клиентов.

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