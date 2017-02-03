KIA в январе увеличила продажи в России на 14%

Российские дилеры KIA в январе реализовали 10306 автомобилей, что на 13,9% больше по сравнению с прошлым годом. По предварительным данным, благодаря такому результату KIA удалось сохранить первое место по объему продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Рыночная доля марки составила 13%, что является рекордным значением для компании, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio: в январе было реализовано 5693 седанов и хэтчбеков этой модели (+60,2%). По предварительной статистике, KIA Rio в прошлом месяце стал лидером среди самых продаваемых моделей на российском рынке. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage нового поколения, который выбрал 1565 покупателей (-34,9%). Третью строчку в рейтинге бестселлеров KIA сохраняет cee’d с показателем 910 проданных автомобилей (-23,9%).

Наибольший рост спроса отмечен у флагманского кроссовера KIA Sorento Prime (338 шт., рост в 2,3 раза), седана бизнес-класса KIA Optima (649 шт., рост в 2 раза) и компактного кроссовера KIA Soul (453 шт., рост на 26%). Всего же положительную динамику на фоне января 2016 года продемонстрировали пять моделей марки.

«Январь – традиционный месяц с наименьшей покупательской активностью, но KIA удалось продемонстрировать отличные результаты. Мы, конечно, учитываем тот факт, что рост объема продаж на 13,9% в прошлом месяце на фоне января 2016 года частично обусловлен эффектом «низкой базы». Но мы ориентируемся на показатели относительно других производителей, и по итогам января, как и последние 3 года, KIA остается лидером продаж среди иностранных брендов в России. В январе мы зафиксировали рекордную долю рынка в России (около 13%). Россия остается приоритетным рынком для KIA Motors на глобальном уровне, поэтому мы продолжаем регулярно обновлять модельный ряд. Январь стал первым полным месяцем продаж обновленного KIA Cerato в России. В феврале мы выведем на рынок еще одну новинку – обновленный KIA Soul, а также по традиции предложим клиентам привлекательные условия по кредитованию и лизингу. В течение года на российский рынок также выйдут новое поколение KIA Rio, обновленный KIA Mohave и другие новые модели. Поэтому на данный момент мы смотрим в будущее уверенно», – заявил управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.