GAZ Gazelle NEXT – лидер российского рынка LCV

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легких коммерческих автомобилей в России в 2016 году, по результатам которого был составлен рейтинг наиболее продаваемых таких моделей.

Согласно исследованию, бестселлером российского рынка LCV в прошлом году стала отечественная модель – GAZ Gazelle NEXT с показателем 18,7 тыс. единиц (+40%), что соответствует 20% от общего объема. На втором месте тоже располагается продукция Горьковского автозавода – модель GAZ 3302, чьи продажи составили 10,4 тыс. экземпляров (-13,5%). Замыкает первую тройку в сегменте легких коммерческих автомобилей УАЗ 3909 (9,2 тыс. шт.; -8%). Стоит отметить, что пятерка лидеров состоит исключительно из отечественных моделей: на четвертой позиции – фургон LADA Largus VU (6,5 тыс. шт.; +6%), на пятой – GAZ 3221 (5,1 тыс. шт.; +37%).

Лучшей среди иномарок в сегменте LCV стала модель Mercedes Sprinter, чьи продажи составили 5 тыс. экземпляров, показав при этом отрицательную динамику (-27%). Седьмое место занимает Ford Transit (4,9 тыс. шт.; +28%), за которым следует УАЗ 2206 (4,3 тыс. шт.; -42,5%). В ТОП-10 российского рынка легкой коммерческой техники попали еще и две модели Горьковского автозавода – GAZ 2752 (3,1 тыс. шт.; +5%) и GAZ 2705 (2,9 тыс. шт.; -37%).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», объем рынка новых LCV в России по итогам 2016 года составил 92,7 тыс. автомобилей, что чуть больше (+0,1%), чем годом ранее.