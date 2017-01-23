Hyundai Solaris сохранил звание лидера столичных рынков

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2016 года и определило самые продаваемые модели. Согласно результатам исследования, на обоих рынках звание лидера сохранил Hyundai Solaris.

В Москве показатель этой модели составил 13,7 тыс. проданных экземпляров, что на 5,5% меньше, чем в 2015 году. На втором месте находится KIA Rio с результатом 11,9 тыс. единиц (+28%). Замыкает первую тройку Volkswagen Polo (7,2 тыс. шт.; +20,5%). В пятерку лидеров московского рынка в прошлом году также попали две модели Skoda – Octavia (6,6 тыс. шт.; +4,5%) и Rapid (5,6 тыс. шт.; +34%).

В Санкт-Петербурге лидером местного рынка тоже стал Hyundai Solaris, на котором остановили свой выбор 5,8 тыс. покупателей, что на 6% больше, чем в 2015 году. Вторую позицию в рейтинге занимает Volkswagen Polo (4,7 тыс. шт.; +33,5%), третью – KIA Rio (4,3 тыс. шт.; -1%). В пятерке лидеров санкт-петербургского рынка по итогам 2016 года оказались также Renault Duster (3 тыс. шт.; +9%) и Skoda Rapid (2,6 тыс. шт.; +22,5%).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в минувшем году Hyundai Solaris впервые стал лидером всего российского рынка, нарушив историческую гегемонию отечественных моделей.