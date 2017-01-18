Suzuki может привезти в Россию две новые модели

Российский модельный ряд Suzuki к началу 2017 года сократился до трех моделей: это кроссоверы SX4 и Vitara, а также субкомпактный внедорожник Jimny. Расширение в ближайшее время не предвидится, однако, как сообщила «Авторевю» руководитель департамента продаж и маркетинга компании Ирина Зеленцова, сейчас рассматривается вопрос о выводе на российский рынок двух новых моделей: субкомпактного кроссовера Suzuki Ignis и хэтчбека Baleno.

Ignis – это пятидверка длиной всего 3,7 м, но с вполне приличным дорожным просветом (180 мм) и опционным полным приводом (базовые версии переднеприводные). В Японии эта модель продается уже год и в ближайшее время появится у европейских дилеров. Машина оснащается атмосферными четырехцилиндровыми моторами 1.2 (90 л.с.) с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, есть версия с гибридным довеском, а специально для Индии подготовлен Ignis с дизелем 1.3.

Хэтчбек Baleno – это пятидверка класса B+ длиной 4 метра, изначально ориентированная на рынки развивающихся стран. Выпускают эти машины в Индии, хотя оттуда они поставляются в Европу и даже в Японию. Двигатели – те же атмосферник 1.2 и дизель 1.3 плюс 1,0-литровая бензиновая турботройка мощностью 111 л.с. Например, в Германии Suzuki Baleno стоит от 13790 евро, а за Ignis просят минимум 11900 евро.

Появление этих моделей в России пока что находится на стадии расчета экономических показателей, то есть самый оптимистичный срок начала продаж – конец 2017 года. Но далеко не факт, что Ignis и Baleno вообще доберутся до России: машины такого формата, да еще с маленькими моторами, в нашей стране непопулярны. Шанс есть разве что у полноприводного Ignis, однако и его может подвести негуманная цена, ведь автомобили придется импортировать из Японии или Индии.

Кстати, два года назад в Suzuki обещали, что осенью 2016-го в России начнутся продажи седанов Alivio тайской сборки, но этот план уже давно забыт. С другой стороны, расширение российской гаммы жизненно необходимо для компании. Поставки кроссовера Grand Vitara давно прекращены, а в этом году его снимут с производства. Поэтому Ignis может стать на российском рынке отнюдь не лишним.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Suzuki реализовали 4520 автомобилей, что на 31% ниже показателя годичной давности.