Новая Skoda Octavia появится в России в марте 2017 года

Новая Skoda Octavia появится на российском рынке в марте 2017 года и будет предложена в кузовах лифтбэк и универсал. Все автомобили новой линейки Octavia будут оснащаться системой ЭРА-Глонасс. Цены и подробные комплектации будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Новая Skoda Octavia отличается обновленной передней и задней частью. Сдвоенные фары создают впечатление двойного взгляда и выглядят будто созданными из хрусталя. В качестве опции доступны фары, источниками света в которых служат исключительно светодиоды (full-LED). Фирменная эмблема стала еще заметнее, передняя часть выглядит более мощной.

В ходе обновления Skoda Octavia получила новые информационно-развлекательные системы. Аудиосистема Bolero, а также навигационные системы Amundsen и Columbus теперь управляются при помощи емкостных дисплеев с дизайном, имитирующим стеклянное покрытие, которые откликаются на легкое прикосновение. Топовая навигационная система Columbus оснащается полноразмерным 9,2-дюймовым дисплеем и точкой доступа WLAN, а также может быть оборудована модулем для SIM-карт, поддерживающим стандарт LTE для сверхбыстрого подключения к Интернету.

Что касается систем помощи водителю, теперь для Skoda Octavia доступны технологии, традиционно доступные в моделях более высокого класса. Так, усовершенствована система помощи при парковке. Благодаря заднему радару, детектор слепых зон Blind Spot Detection и система предупреждения о движении сзади Rear Traffic Alert обеспечивают безопасное перестроение, а также помогают при выезде с места парковки задним ходом. Камера заднего вида с омывателем показывает ближайшее окружение автомобиля на мониторе.

Для новой Octavia будет доступна линейка мощных и экономичных двигателей. На выбор будут предлагаться версии 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.) и 1,6 MPI (110 л.с.). Универсал Octavia Combi также можно будет заказать с дизельным двигателем 2,0 TDI мощностью 150 л.с. Для турбированных двигателей на выбор доступны трансмиссии DSG-6 и DSG-7, а также 6-ступенчатая МКПП. Версия с атмосферным двигателем MPI может оснащаться пятиступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКП. Дизельный двигатель 2,0 TDI, доступный только для универсала Skoda Octavia Combi, будет предлагаться с роботизированной трансмиссией DSG. Универсал в версии 1,8 TSI можно будет заказать с полным приводом 4×4. Клиентам будет доступна линейка 16-дюймовых и 17-дюймовых дисков, исполненных в различных вариантах дизайна, в качестве аксессуара появятся диски диаметром 18 дюймов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2016 года продажи Skoda Octavia на российском рынке составили 16208 автомобилей (-2%). Это вторая по популярности модель Skoda в России после компактного лифтбэка Rapid.