Российские власти будут поддерживать высоколокализованных автопроизводителей

Господдержка будет сконцентрирована вокруг высоколокализованных автопроизводителей в России. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов в ходе сессии Генеральной Ассамблеи OICA – Международной организации производителей автомобилей.

По его словам, девальвация валюты временно повысила конкурентоспособность российского производства, однако его недостаточная локализация (40–70% в зависимости от сегмента и OEM) и малый масштаб сокращают эффект девальвации. Именно поэтому усилия государства направлены на локализацию изготовления автомобилей и компонентов, а также на стимулирование спроса. Именно вокруг высоколокализованных производителей и будет сконцентрирована господдержка в дальнейшем.

Также будут созданы условия для роста экспорта, сообщает пресс-служба Минпромторга. Приоритетными сегментами для экспорта могут стать коммерческие и легковые автомобили, в том числе иностранных производителей. Минпромторг России планирует, что рост экспорта в части автомобильной промышленности и автокомпонентов в следующем году составит не менее 25–30%. Основной целью стратегии является максимизация средне- и долгосрочного потенциала создания добавленной стоимости в автомобильной промышленности России.