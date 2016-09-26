Появились фотографии KIA Rio нового поколения

В китайских СМИ появились фотографии нового поколения модели KIA K2, которая на российском рынке известна под именем KIA Rio. Ранее публиковались «шпионские» снимки машин, проходящих испытания.

Как пишет портал Wroom.ru, новый Rio/K2 получил новый дизайн передка, заднюю светотехнику в стиле кроссовера Sportage, хотя общие пропорции кузова остались прежними. По предварительной информации, у машины будет увеличена колесная база, что должно сделать салон немного более просторным.

Официальная презентация нового KIA K2 для китайского рынка состоится в середине октября, а старт продаж запланирован на ноябрь. Под капотом машины окажутся модернизированные двигатели от нынешней модели объемом 1,4 и 1,6 литра в сочетании с механической или автоматической коробками передач.

О дате выхода российской версии модели пока нет информации, но скорее всего новый KIA Rio встанет на конвейер завода в Санкт-Петербурге в течение 2017 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Rio является бессменным лидером продаж в модельной линейке KIA и уверенно входит в ТОП-3 самых популярных моделей на российском рынке. По итогам восьми месяцев 2016 года было реализовано 54265 седанов и хэтчбеков этой модели (-10,8%). При этом в августе KIA Rio, чей результат составил 7178 автомобилей, вышел на первое место по объему продаж за месяц среди всех моделей автомобилей, представленных в России. До этого лидерство KIA Rio на российском рынке было зафиксировано в ноябре-декабре 2014 года.