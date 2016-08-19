Стали известны новые подробности о рестайлинговом УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок модернизированную версию своего флагманского внедорожника УАЗ «Патриот», премьера которого намечена на эту осень.

Как пишет портал «Колеса.ру», во внешнем облике УАЗ «Патриот» после рестайлинга значительных изменений не будет. Так, модель получит другую решетку радиатора и обновленный логотип бренда. В салоне автомобиля появятся иная панель приборов, новая рулевая колонка с регулировками по углу и вылету, другие «баранка» и подрулевые переключатели, комбинация приборов с белой подсветкой.

Кроме того, УАЗ «Патриот» получит новый отопитель с климат-контролем и передние инерционные ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем нагрузки. В список оборудования модели войдут система стабилизации (ESP) и подушки безопасности водителя и переднего пассажира. У внедорожника также появится единый топливный бак.

На данный момент нет информации о том, будут ли изменения в моторной линейке модели. Нынешний внедорожник в России можно купить с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 135 л.с. и дизелем 2,2 литра, выдающим 113 л.с. Цена УАЗ «Патриот» сегодня начинается с отметки в 779 тыс. рублей (без учета спецпредложений).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», реализация автомобилей УАЗ в январе-июле увеличилась на 1,1% до 24600 единиц. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором остановили свой выбор 10519 покупателей (+6,4%).