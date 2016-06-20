Рестайлинговый Infiniti Q50 выходит на российский рынок

Российские дилеры Infiniti начали прием заказов на обновленную версию спортивного седана Q50. Цены на модель начинаются от 1 млн 973 тыс. рублей. Внешне автомобиль почти не отличается от текущей версии, основные изменения пришлись на техническую часть.

Как пишет AutoNews.ru, теперь Q50 в дорогих комплектациях будет доступен с новым двигателем – 3,0-литровым наддувным V6 с отдачей 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Этот мотор устанавливается исключительно на полноприводные версии. Расход топлива версии был снижен на 6,7% по сравнению с предыдущим поколением двигателей.

Кроме того, Infiniti Q50 оснащается четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 2,0 л мощностью 211 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Все двигатели Q50 агрегатируются с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным управлением, позволяющей переключать передачи вручную с помощью подрулевых лепестков.

Обновленный Infiniti Q50 впервые получил адаптивное шасси Dynamic Digital Suspension (DDS). Среди прочих изменений – система адаптивного рулевого управления Direct Adaptive Steering второго поколения с улучшенными характеристиками обратной связи и настраиваемым усилием. Водителю доступны режимы Sport+, Dynamic+, Standard и Default.

Цены на новый Q50 2016 года стартуют с отметки 1 млн 973 тыс. рублей за версию с 2,0-литровым турбированным двигателем, а стоимость версий с новым 3,0-литровым двигателем V6 и полным приводом начинается от 2 млн 800 тыс. рублей за комплектацию Sport. Версия Sport + Navi оценивается в 2 млн 970 тыс. рублей, High Tech – в 3 млн 020 тыс. рублей, а High Tech + стоит 3 млн 125 тыс. рублей.



