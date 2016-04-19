Новый Ford Focus получил российский двигатель

Всеволожский завод Ford Sollers начал серийное оснащение нового Ford Focus двигателями российского производства, выпуск которых налажен на двигателестроительном заводе в Елабуге.

Напомним, новый Focus стал третьей моделью Ford российского производства, получившей российский бензиновый двигатель 1,6 л Duratec мощностью 85, 105 и 125 л.с. Ранее двигатели российского производства получили две модели, производство которых налажено на заводе в Набережных Челнах: субкомпактный кроссовер Ford EcoSport получил двигатель 1,6 л Duratec мощностью 122 л.с., а новый Ford Fiesta в версиях седан и хэтчбек – двигатели мощностью 85, 105 и 120 л.с.

В марте этого года с конвейера двигателестроительного завода компании в Елабуге сошел 5-тысячный двигатель российского производства. К началу 2016 года, в рекордные сроки с момента старта производства двигателей в сентябре прошлого года, компанией был достигнут уровень локализации двигателей 45%. В рамках долгосрочной стратегии по локализации Ford Sollers с момента старта производства выпускаемые двигатели получают основные компоненты от российских поставщиков и произведены из локального сырья.

Завод двигателей в Елабуге расположен на территории свободной экономической зоны «Алабуга», в непосредственной близости к одному из трех автомобильных заводов Ford Sollers в России. Общий объем инвестиций в проект составил 275 млн долларов. Новый завод оснащен передовым, высокотехнологичным оборудованием, что позволило автоматизировать производственные процессы на 95%. Производство двигателя включает механическую обработку коленчатого вала, головки блока и блока цилиндров, линию сборки, а также линию контроля качества. Годовая мощность предприятия на первом этапе составляет 105 тысяч двигателей, с возможным дальнейшим увеличением до 200 тысяч двигателей в год. Не менее 30% производимых в России автомобилей Ford будут оснащаться локальными двигателями.

С 2015 года Ford Sollers закупает выпускаемые из отечественного сырья отливки коленвалов, отливки блоков цилиндров и головок блока цилиндров, крышки коренных подшипников, свечи зажигания, а с 2016 года – поршни из российского сырья. В начале февраля компанией было подписано соглашение с «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие «Лукойла»), предусматривающее поставку масел LUKOIL GENESIS для конвейерной заливки во все двигатели российского производства, выпускаемые на новом заводе в Елабуге. В дальнейшем список локализованных компонентов пополнят и другие алюминиевые детали, а также крепежи и провода.