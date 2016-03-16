Renault представит в России новый полноприводный кроссовер Renault Kaptur

Компания Renault Россия объявила о расширении своей продуктовой линейки и представит абсолютно новый полноприводный кроссовер Renault Kaptur, созданный специально для российского рынка. Производство нового автомобиля будет налажено на московском заводе Renault.

Kaptur – первая модель Renault, созданная специально для России: мировая премьера и старт производства состоятся в Москве. Впервые всеми работами, начиная от создания оснастки и до постановки на конвейер, руководил российский инженерный центр Renault.

Как отмечается, название новой модели не случайно начинается с буквы «К»: в процессе создания Renault Kaptur был проведен опрос среди российских клиентов, результаты которого подтвердили, что буква «К» органично смотрится в названии нового полноприводного кроссовера. Кроме того, «К» ассоциируется с ключевыми характеристиками автомобиля: Kaptur – это Качественный, Комфортный и Красивый Кроссовер.

Подробная информация о создании нового полноприводного кроссовера Renault Kaptur, его производстве и технических характеристиках будет анонсирована в рамках серии мероприятий по запуску модели.