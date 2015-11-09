АВТОВАЗ назвал максимальную стартовую цену Lada Xray

АВТОВАЗ назвал максимальную стартовую цену модели LADA Xray, серийное производство которой стартует 15 декабря 2015 года в Тольятти, а продажи – в феврале 2016 года. Как сообщил президент АВТОВАЗа Бу Андерссон, цена на новинку окончательно не определена, но планируется, что она будет менее 600 тысяч рублей.

LADA Xray – компактный высокий хэтчбек, выполненный в стиле SUV. Автомобиль станет второй серийной моделью LADA после Vesta, выполненной в новом фирменном «ИКС»-стиле. Автомобиль создан в рамках сотрудничества с альянсом Renault-Nissan на платформе В0 и несет в себе более 500 оригинальных деталей. Его производство будет организовано на линии B0 в Тольятти в середине декабря 2015 года. До начала серийного производства планируется выпустить около 180 тестовых автомобилей, которые будут использоваться для отработки технологий сборки, настроек систем и агрегатов, проверки безопасности, надежности и долговечности. По состоянию на начало ноября уже выпущено 109 тестовых автомобилей.

Старт продаж LADA Xray запланирован на февраль 2016 года. Как отмечают на АВТОВАЗе, эта модель, наряду с Lada Vesta, станет катализатором изменений имиджa LADA на российском рынке и поможет значительно укрепить позиции бренда в крупных городах России. Интерьер автомобиля будет показан дополнительно.