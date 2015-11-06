Datsun обновил условия собственной программы утилизации и трейд-ин

Марка Datsun объявила о скидках на покупку своих автомобилей по программе утилизации с 1 по 30 ноября 2015 года.

Как сообщает пресс-служба Datsun, при одновременной передаче транспортного средства на утилизацию или по системе «трейд-ин» владелец получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей на приобретение нового автомобиля Datsun. На момент реализации программы прежний автомобиль должен находиться во владении покупателя не менее шести месяцев, однако, возраст прежнего автомобиля не лимитируется. В акции принимают участие Datsun on-DO и Datsun mi-DO во всех комплектациях.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Datsun, за девять месяцев 2015 года по программам обновления автопарка и льготного автокредитования было продано 13699 автомобилей Datsun, что обеспечило 52,8% в объеме продаж марки. При этом 57% из этого количества были реализованы по утилизационным сертификатам и по схеме трейд-ин, оставшиеся 43% – по льготным автокредитам. Всего в январе-сентябре компания Datsun реализовала в России 25945 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.